Due arresti per droga ad Afragola. La Polizia Municipale guidata dal comandante Antonio Piricelli ha intensificato le operazioni di controllo del territorio, con particolare attenzione ai fenomeni connessi alla Terra dei Fuochi, ai furti, ai reati predatori e allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Afragola, droga nascosta negli slip: due giovani arrestati dalla Municipale

Durante un servizio di vigilanza in piazza Gianturco, gli agenti hanno notato uno scooter con due persone a bordo che mostravano comportamenti sospetti. I due, dopo essersi fermati davanti a un distributore automatico di bevande, sono stati sottoposti a un controllo di routine con richiesta di documenti.

Uno dei giovani ha tentato di opporre resistenza, ma è stato subito bloccato. La successiva perquisizione personale ha portato al rinvenimento, negli indumenti intimi di uno dei fermati, di 19 dosi di droga già confezionate e 330 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita. Al termine delle verifiche, entrambi sono stati accompagnati al Comando della Polizia Municipale di Afragola per gli adempimenti di rito e messi a disposizione dell’autorità competente.