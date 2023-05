Siparietto durante il consiglio comunale di Afragola. Il consigliere Gennaro Giustino, eletto con la lista ” A viso aperto”, si è presentato con una maglia celebrativa del Napoli e, quando il presidente lo ha richiamato all’ordine, facendogli notare l’abbigliamento poco consono al luogo, ha cercato di far valere le sue ragioni.

Afragola, consigliere con maglia del Napoli chiama “rubentino” il sindaco

Prima Giustino ha spiegato l’importanza della vittoria del tricolore per poi lasciarsi sfuggire un “Rubentino” (subito corretto in “Juventino”) indirizzato al sindaco Antonio Pannone.

È successo durante il Consiglio Comunale del 5 maggio, quindi poche ore dopo il pareggio tra Napoli e Udinese che ha consentito al Napoli di ottenere la matematica vittoria del Terzo Scudetto.

Giustino ha pubblicato la scena anche sul suo profilo personale Facebook, estrapolata dalla diretta web del Consiglio Comunale. Il video inizia nel momento in cui il presidente, Biagio Castaldo, gli cede la parola. E si accorge dell’insolito vestiario e quindi lo ammonisce: “Non la prenda come un assoluto richiamo, anche perché siamo tutti tifosi del Napoli… fa piacere pure la pubblicità verso la nostra squadra del cuore, però, lei, come sa, prevede un abbigliamento giusto e adatto per il Consiglio Comunale”.

Da qui, la replica di Giustino con la frecciata al Sindaco: “Sono particolarmente sobrio stamattina… Oggi è una giornata speciale per un popolo, per una Nazione, si festeggia da Londra a Parigi, nelle piazze di Torino, sotto il Duomo della Madonnina… e noi, stamattina, ancora una volta, invece, in questo Consiglio Comunale. Abbiamo fatto la vigilia di San Marco, la vigilia di Natale, ci facciamo il post scudetto… Anzi, in verità, mi aspettavo che il Sindaco, che ama celebrare tutto e il contrario di tutto, stamattina si fosse alzato e avesse speso qualche parola rispetto a un evento che ha una portata storica, sociale, culturale e anche economica di proporzioni immani. Capisco che il suo spirito rubentino… mi perdoni, juventino… però è una vittoria del popolo e noi napoletani autentici siamo contenti che milanisti, juventini, interisti e quant’altro si associano a questa festa. In questo momento è più alto e nobile quello che ci unisce che quello che ci divide”.

Il primo cittadino, in realtà, aveva già annunciato una iniziativa per lo scudetto: nella tarda serata del 4 maggio, subito dopo la fine della partita, aveva comunicato che per festeggiare per tutto il mese di maggio la facciata del Municipio di Afragola verrà illuminata con luci azzurre.