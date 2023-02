Una seduta di Consiglio Comunale quanto mai tecnica quella che si è tenuta questa mattina ad Afragola. Due i punti all’ordine del giorno per la discussione in aula. Il primo riguarda l’aggregazione alla centrale unica di committente dell’area nolana: società che avrà il compito il compito di fare le gare a nome e per conto del comune affinché si porti a risultato quanto programmato. Passerà poi sempre attraverso l’aula l’approvazione del nuovo Piano Industriale per la gestione integrata dei rifiuti urbani.

Nel servizio le dichiarazioni dei consiglieri comunali Pina Tignola (FDI) e Giacinto Baia (FI):