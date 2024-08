Rapporti sessuali con frati in cambio di assistenza sociale e lavorativa nella Basilica di Sant’Antonio di Afragola. Per evitare la diffusione di chat e materiale scabroso, le vittime – due ragazzi – sarebbero state rapinate dei loro cellulari da individui assoldati da un parroco di Afragola. È lo scenario inquietante descritto dalla Procura di Napoli Nord, che ha richiesto l’arresto di sei persone, tra cui due frati, eseguito stamattina dai Carabinieri della locale stazione.

Afragola, ricatti e violenze sessuali: tra i 6 arresti ci sono padre Mimmo Silvestro e padre Nicola Gildi

I due religiosi finiti in carcere sono padre Domenico Silvestro, parroco della basilica di Sant’Antonio di Afragola e padre Nicola Gildi, all’epoca dei fatti nella stessa parrocchia e oggi rintracciato dai militari dell’Arma nel convento “Santa Maria Occorrevole” di Piedimonte Matese (Caserta).

Gli indagati, stamattina raggiunti da un’ordinanza di custodia cautelare, sono accusati di di rapina aggravata in concorso e violenza sessuale. L’operazione rappresenta la conclusione di un’indagine avviata lo scorso aprile, a seguito della denuncia presentata da due uomini di Afragola vittime di una terribile aggressione nella loro abitazione. Due persone, con volto travisato e armate di mazze e coltelli, dopo aver sfondato la porta d’ingresso, avevano sottratto un cellulare. Mentre un secondo telefono era stato risparmiato.

Le indagini, condotte immediatamente dai Carabinieri e coordinate dalla Procura di Napoli Nord, hanno permesso di identificare rapidamente i responsabili materiali e di chiarire il movente della rapina.

Il mandante è un parroco

Dalle testimonianze delle vittime è emerso che il raid sarebbe collegato a precedenti abusi e violenze sessuali con alcuni frati del territorio campano. L’indagine ha svelato che il mandante della rapina era padre Domenico (detto Mimmo) Silvestre, parroco della Basilica di Afragola, il quale, temendo la divulgazione di prove imbarazzanti, aveva ordinato il furto dei cellulari.

I rapinatori, ora arrestati, erano stati assoldati per sottrarre i dispositivi contenenti le prove delle violenze subite dalle vittime nei monasteri, tra cui la Basilica di Sant’Antonio di Afragola. Gli autori materiali della rapina sono Danilo Bottino, 20 anni, e Biagio Cirillo, che ne compie oggi proprio 19. C’è anche l’imprenditore afragolese Antonio Di Maso, 43 anni, accusato di aver fatto da intermediario tra il frate mandante e l’organizzatore della rapina, Giuseppe Castaldo. Castaldo, tra l’altro, secondagli gli inquirenti, avrebbe avuto legami con la criminalità.

Inoltre, durante l’attività investigativa, è emersa una lettera redatta dagli avvocati delle vittime, indirizzata ai frati superiori, in cui si sollecitava il pagamento delle somme dovute per prestazioni lavorative nei monasteri e si faceva riferimento a rapporti sessuali subiti in cambio di assistenza sociale e lavorativa.

Arrestato un frate

Un altro frate, interrogato, ha confermato il coinvolgimento del parroco nell’organizzazione della rapina per evitare le conseguenze di una denuncia supportata da chat e video contenuti nei telefoni delle vittime.