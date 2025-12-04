Afragola, 19enne accoltellato in piazza: minorenne arrestato e trasferito in comunità

Un giovane incensurato, minorenne, è stato raggiunto da un’ordinanza cautelare di collocamento in comunità emessa dal gip del Tribunale per i Minorenni di Napoli. Il provvedimento è stato eseguito dai Carabinieri della Stazione di Afragola al termine delle indagini sull’accoltellamento di un 19enne avvenuto nella notte del 24 aprile scorso in piazza Gianturco.

La ricostruzione dell’accoltellamento

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza e alle testimonianze raccolte, nella notte del 24 aprile sarebbe scoppiata una lite tra due gruppi di giovani. La discussione, nata per futili motivi legati a dissidi pregressi, sarebbe rapidamente degenerata.

Durante lo scontro, il minorenne avrebbe sferrato un fendente all’addome del 19enne, poi trovato ferito in piazza e soccorso d’urgenza. Subito dopo l’aggressione, l’autore si sarebbe allontanato facendo perdere le proprie tracce.

Le indagini e l’ordinanza cautelare

La Procura per i Minorenni di Napoli, sulla base degli elementi raccolti dai Carabinieri, ha richiesto l’adozione di una misura cautelare. Il gip ha disposto il collocamento in comunità, ritenendo il giovane gravemente indiziato di tentato omicidio e porto abusivo di arma da taglio.