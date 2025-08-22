Serata movimentata quella di martedì, quando la Polizia di Stato ha arrestato un 17enne di Caivano, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di rapina avvenuta in un’attività commerciale ad Afragola.

Afragola, 17enne arrestato per rapina: aggredisce il commerciante con un tirapugni

Gli agenti del Commissariato di Afragola, impegnati in un servizio di controllo del territorio, sono intervenuti in via Giuseppe Galliano dopo una segnalazione giunta alla Sala Operativa che riferiva di un’aggressione all’interno di un negozio.

Sul posto, il titolare dell’attività ha raccontato che il giovane, dopo aver chiesto della merce, ne aveva nascosta altra nel proprio marsupio. Scoperto al momento del pagamento, il 17enne ha reagito con violenza: prima ha insultato il commerciante e poi lo ha colpito con un tirapugni, tentando la fuga. Il tentativo è durato poco. Gli agenti, giunti immediatamente, lo hanno bloccato e tratto in arresto.