Aurelio De Laurentiis è indagato con l‘accusa di falso in bilancio per la questione delle presunte plusvalenze fittizie ottenute nell’affare Osimhen, acquistato nel 2020 dalla squadra francese del Lille, in cambio di soldi in contanti e di quattro calciatori già tesserati per il Napoli.

Affare Osimhen, chiuse le indagini su De Laurentiis: si va verso rinvio a giudizio

L’attaccante nigeriano fu acquistato per 70 milioni, più 10 milioni di bonus. Nell’operazione furuno inseriti 4 tesserati del Napoli con valutazioni che, secondo gli inquirenti, sarebbero state fuori mercato: Palmieri, 7 milioni; il portiere Karnezis, 4.8 milioni; Manzi, 4 milioni e Liguori, 4 milioni. Nessuno di questi calciatori è stato impiegato dal club francese e in particolare i tre ragazzi del vivaio sono rimasti a giocare in prestito in Italia.

Secondo quanto scrive La Repubblica i magistrati della Procura di Roma hanno chiuso l’indagine nei confronti del presidente del Napoli, si va dunque verso il rinvio a giudizio. Sotto inchiesta ci sarebbero anche altri componenti del club partenopeo.