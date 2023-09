Indagato con l’accusa di falso in bilancio. E’ la nuova grana che dovrà affrontare il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis per l’affaire “plusvalenze”. Sul caso indaga la Procura di Roma dopo la trasmissione degli atti dalla magistratura partenopea.

Falso in bilancio, indagato Aurelio De Laurentiis

Oggetto dell’inchiesta è l’acquisto avvenuto nel 2020 dell’attaccante Victor Osimhen, avvenuto – secondo gli inquirenti – con una plusvalenza fittizia. Il patron azzurro è iscritto nel registro degli indagati.

La vicenda Osimhen era già finita al centro delle attenzioni della giustizia, visto che ad avviare le indagini era stata la Procura di Napoli nel 2022. Nell’ambito delle prime battute dell’inchiesta, nel giugno di quel’anno, la Guardia di Finanza effettuò perquisizioni nel centro sportivo di Castel Volturno, a Roma e in Francia. Ora per competenza la palla passa nelle mani dei magistrati romani, davanti ai quali De Laurentiis dovrà difendersi dall’accusa di falso in bilancio.