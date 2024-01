Alla vigilia del cruciale derby con la Salernitana, il presidente De Laurentiis arriva nel ritiro dove gli azzurri risiedono da lunedi.

La visita di ADL e il colloquio con Mr. Mazzarri

IL presidente Aurelio De Laurentiis di ritorno dai suoi impegni in Spagna è arrivato nel ritiro della Squadra al Grand Hotel a Pozzuoli. Visita veloce del patron che ha avuto un veloce colloquio con Mister Mazzarri per poi andare via poco più tardi.