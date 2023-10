A Nyon la Uefa ha ufficialmente assegnato le edizioni Euro 2028 ed Euro 2032.

Finalmente a distanza di 42 anni l’Italia ospiterà nuovamente un edizione di una manifestazione calcistica internazionale. Infatti pochi minuti fa sono state annunciate le sedi dei prossimi due europei, l’edizione 2028 sarà ospitata da Regno Unito e Irlanda, mentre quella del 2032 è stata assegnata a Italia e Turchia. Alla Germania già era stata assegnata Euro 2024

Gravina: “Euro 2032? Occasione per costruire nuovi stadi”

“Abbiamo lavorato a lungo per poter cogliere questa grande opportunità per l’Italia. È un evento importante e il nostro Paese non ha organizzato un grande evento calcistico sin da Italia ’90, è un giusto premio al mondo del calcio”: lo ha detto Gabriele Gravina, presidente della Figc, ai microfoni di Rai Sport a margine dell’assegnazione degli Europei 2028 e 2032. Sul tema degli stadi italiani: “Ci sono alcuni progetti esecutivi e già finanziati come a Bologna, Firenze e Cagliari. Ci saranno dei criteri che fisseremo a breve e ci auguriamo che ci possa essere impegno da parte di tutti. Euro 2032 rappresenterà una opportunità da cogliere per il nostro Paese: è arrivato il momento di realizzare nuove strutture

Abodi: “Grazie ad Euro 2032 miglioreremo le infrastrutture”

Queste le parole a caldo del Ministro dello Sport, Andrea Abodi: “Euro 2032 assegnato anche all’Italia rappresentano una grande opportunità che dovrà generare eredità positive ben prima di quell’ appuntamento e non solo nelle città direttamente coinvolte nell’evento. Buon lavoro alla Figc alla quale daremo tutto il nostro supporto per contribuire a organizzare questo affascinante avvenimento, del quale non sfuggono i positivi impatti che avrà dal punto di vista turistico, ma che ci auguriamo possa, prioritariamente, contribuire al miglioramento delle relazioni politiche a beneficio della pace”.

Buffon: “La candidatura Italia-Turchia è un’occasione di dialogo”

“Mi è piaciuta la candidatura congiunta Italia-Turchia: in un momento politico difficile, può essere una bella occasione di dialogo”

Euro 2028 a Regno Unito e Irlanda: ufficiale

Il presidente Uefa Ceferin ha ufficialmente assegnato l’organizzazione di Euro 2028 a Regno Unito e Irlanda.

Gli europei del 2028 si giocheranno nel Regno Unito (Inghilterra, Galles, Scozia e Irlanda del Nord) e Irlanda: sono dieci gli stadi indicati nel dossier dello scorso aprile: Wembley (Londra), Millennium Stadium (Cardiff), Tottenham Hotspur Stadium (Londra), Etihad Stadium (Manchester); Everton Stadium (Liverpool), St James’ Park (Newcastle), Villa Park (Birmingham), Hampden Park (Glasgow), Aviva Stadium (Dublino) e Casement Park (Belfast).