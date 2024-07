L’Europeo di Italia e Georgia è finito agli ottavi di finale contro la Spagna, ora Kvara e capitan Di Lorenzo possono pensare al futuro e al rinnovo col Napoli. Segnali distensivi dal georgiano dopo il blitz in Germania di De Laurentiis e Manna negli scorsi giorni, mentre per Di Lorenzo, che dopo un europeo disastroso, la situazione rimane più turbolenta. Conte, cha già ribadito nella conferenza stampa di presentazione di ritenere i calciatori incedibili, e gli aspetta a braccia aperte al rientro dalle vacanze.

I dubbi di Kvara all’Europeo

Il futuro di Kvara al momento per quanto legato al Napoli da un contratto per altri tre anni appare ancora un mistero, quantomeno per quel che riguardano le intenzioni del calciatore, che al momento sembrano proiettate verso le sirene delle grandi squadre, Psg in pole, che possano garantire prestigio, possibilità di vittoria e la giusta possibilità di poter ricevere ingaggi che rappresentano il suo valore sul oanora europeo