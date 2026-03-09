La comunità di Giugliano piange la scomparsa di Antonio Russo, storico imprenditore giuglianese e fondatore della nota concessionaria Russauto, tra i primi concessionari Fiat dell’intera provincia di Napoli. Con la sua visione imprenditoriale, la passione per il lavoro e una straordinaria capacità di costruire rapporti di fiducia con clienti e collaboratori, Antonio Russo ha rappresentato per decenni un punto di riferimento nel settore della vendita di automobili.

Addio ad Antonio Russo tra i pionieri della vendita di auto fondò la Russauto

La Russauto, nata grazie alla sua determinazione e alla sua lungimiranza, è diventata nel tempo una realtà riconosciuta e stimata, contribuendo allo sviluppo del tessuto economico locale e accompagnando generazioni di famiglie giuglianesi nella scelta della propria automobile. Il suo nome è rimasto legato indissolubilmente a un modo di fare impresa fondato su serietà, professionalità e profondo legame con il territorio.

Antonio Russo lascia un segno importante nella storia imprenditoriale della città e nel cuore di quanti lo hanno conosciuto e stimato, non solo come imprenditore di successo ma anche come uomo capace di trasmettere valori di lavoro, impegno e correttezza. Alla sua famiglia, ai suoi cari e a tutti coloro che hanno condiviso con lui un tratto di strada professionale e umano, giungano le più sentite condoglianze della nostra redazione.