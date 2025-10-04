Logoteleclubitalia

Addio ad Antonio Fico, storico imprenditore edile di Giugliano

La città di Giugliano piange Antonio Fico, 65 anni, storico imprenditore nel settore edile, conosciuto e stimato per la sua lunga attività e per l’impegno con cui ha contribuito alla crescita del territorio.

La camera ardente è stata allestita presso il Funeral Center di Villaricca, dove amici, colleghi e conoscenti possono rendere omaggio oggi, dalle 10 alle 20, e anche domani mattina. I funerali si terranno domani pomeriggio alle ore 16:30 presso il Santuario dell’Annunziata di Giugliano, dove la comunità si riunirà per l’ultimo saluto. Fico era conosciuto non solo per la sua attività imprenditoriale, ma anche per la disponibilità e il carattere umano che lo contraddistinguevano. In molti lo ricordano come una figura generosa, legata ai valori del lavoro e della famiglia.

