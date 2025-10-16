Un intervento dei carabinieri ha interrotto ieri, mercoledì 15 ottobre, un tentativo di truffa durante la Sagra della Castagna di Cassano Irpino (Avellino), giunta alla sua 47esima edizione. Un uomo di 41 anni, originario di San Giorgio a Cremano e già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato mentre cercava di pagare con banconote false alcuni prodotti alimentari.

Acquista prodotti con soldi falsi alla Sagra della Castagna ad Avellino, fermato con 650 euro

I carabinieri della stazione di Montella hanno scoperto un sacchetto con banconote false da 20 e 50 euro per un totale di 650 euro, oltre a 700 euro in contanti autentici, anch’essi sequestrati.

Al termine degli accertamenti, il 41enne è stato denunciato in stato di libertà per spendita e introduzione nello Stato di monete falsificate. Nei suoi confronti sono state avviate le procedure per il foglio di via obbligatorio dal Comune di Cassano Irpino.

Immagine di repertorio