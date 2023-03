Al posto dell’acqua benedetta qualcuno aveva messo dell’acido disinfettante nella bottiglietta usata dal parroco per cospargere il capo della neonata da battezzare. Un momento di gioia ha rischiato di trasformarsi in una tragedia per una famiglia di Villafranca Tirrena, nel Messinese. Per fortuna uno dei presenti si è accorto in tempo dell’errore e ha evitato il peggio.

Acido al posto dell’acquasanta durante battesimo: neonata finisce in ospedale

Ad accorgersi del fatto è stato uno zio, tra l’altro padrino della piccola, le cui mani erano state bagnate da alcune gocce del liquido che il parrocco aveva versato dalla bottiglietta.

L’uomo ha sentito uno strano bruciore alle mani e si è accorto che sulle stesse erano apparsi dei rossori e così ha bloccato tutto. Poco dopo ci si è accorti che anche la bimba aveva gli stessi rossori sul collo dopo essere bagnata dalla presunta acqua benedetta.

Dopo aver interrotto la cerimonia, la piccola è stata portata in ospedale mentre in chiesa si è scoperto che qualcuno aveva messo l’acquasanta in un contenitore che precedentemente era stato utilizzato per contenere acido disinfettante usato per le pulizie.

Al pronto soccorso i medici hanno rassicurato i familiari sulle condizioni della bambina. I dottori infatti hanno stabilito che i rossori presenti sul corpo della piccola non erano gravi, perciò è stata dimessa senza disporre il ricovero.

In chiesa sono poi intervenuti i Carabinieri, informati dei fatti, che hanno avviato gli accertamenti del caso. I militari dell’Arma hanno appurato che si è tratto di un errore, di un fatto commesso senza alcuna intenzione.