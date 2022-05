Grave incidente ieri sera, ad Acerra, in provincia di Napoli, dove due auto si sono schiantate – per motivi ancora da accertare – in zona Madonnelle.

Acerra, violento schianto tra due auto: Vigili del Fuoco e un’ambulanza sul posto

La dinamica è ancora in fase di ricostruzione. Violento l’impatto tra i due veicoli: la carrozzeria di entrambe le auto sono andate completamente distrutte. Al momento non è chiaro cosa sia successo.

E’ probabile che uno dei conducenti stesse viaggiando a folle velocità e abbia poi perso il controllo della vettura finendo poi contro l’altra che sopraggiungeva in quel momento, come non è escluso che uno dei due automobilisti si sia sentito male durante la guida. Si tratta però di ipotesi che dovranno essere poi confermate dalle forze dell’ordine. Sul posto sono accorsi i sanitari del 118: i feriti sono stati trasportati al pronto soccorso della Villa dei Fiori ad Acerra. Presenti anche i Vigli del Fuoco e le forze dell’ordine per i rilievi.