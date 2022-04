Riesplode la faida a nord di Napoli. Questa volta teatro dello scontro tra bande armate per il controllo del territorio è Acerra. A finire sotto i colpi dei sicari due giovanissimi. Vincenzo Tortora (nella foto), 21 anni, e Pasquale Di Balsamo, 22. Entrambi pregiudicati e presumibilmente legati – secondo Stylo24 – al gruppo “Stagnaro”.

Acerra, riesplode la faida: uccisi Vincenzo Tortora e Pasquale Di Balsamo

I giovani, entrambi di Acerra, sono deceduti entrambi in ospedale, dopo essere giunti al pronto soccorso in gravissime condizioni. Il calvario parte all’1 e 30, quando Tortora arriva alla Villa dei Fiori, ferito da diversi colpi di pistola, tra cui uno indirizzato alla testa, in perfetto stile camorristico.

Passa un quarto d’ora e il personale del 118 trasporta anche Di Balsamo: pure lui ferito da diversi colpi d’arma da fuoco, di cui uno al costato che, raggiungendo gli organi interni, sarebbe risultato fatale.

Tortora sembra farcela, invece: passa qualche ora, è in fin di vita, ma respira ancora. Il personale medico ne ordina il trasferimento immediato all’ospedale Cardarelli di Napoli, dove però morirà in mattinata.

Le indagini: la pista della droga

Sull’accaduto indagano i carabinieri del Nucleo investigativo di Castello di Cisterna. L’agguato sarebbe avvenuto in via Leonardo da Vinci, zona parco Gravina, non lontano dal rione Gescal. Al momento non si esclude alcuna pista. La più probabile è che si tratti di un regolamento di conti: i due giovanissimi erano già pregiudicati e secondo gli investigatori legati al gruppo “Stagnaro”, operante nell’acerrano.

Risale a pochi giorni fa il blitz della Squadra Mobile di Napoli e dei Carabinieri che ha eseguito quattro ordinanze di arresto nei confronti di altrettanti giovanissimi, tutti accusati di tentato omicidio ai danni di un coetaneo lo scorso settembre. In quel caso il delitto fu commesso per motivi legati alla gestione di una piazza di spaccio. Non si esclude una correlazione tra i due eventi.