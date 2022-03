Si è verificata poco fa una sparatoria in via Don Giuseppe Puglisi ad Acerra. Un uomo di 40 anni è stato ferito dopo essere stato raggiunto da diversi colpi d’arma da fuoco. Ancora non è chiaro se si è tratto di un agguato o ancora più banale, una lite per motivi di viabilità sfociata nel sangue.

Acerra, sparatoria in strada

Sul posto sono giunti gli agenti di Polizia per le indagini del caso e i sanitari del 118. I medici hanno trasportato immediatamente il ferito nell’ospedale più vicino per le cure. Al momento non sembrerebbe essere in pericolo di vita.

Anche gli agenti della Polizia Municipale sono accorsi sul posto per dirigere il traffico che si è intensificato dopo il fatto di sangue. Al vaglio degli inquirenti le immagini di video sorveglianza della città per cercare di capire l’esatta dinamica dei fatti. Ascoltati anche alcuni testimoni che hanno assistito alla scena.