Acerra, quattro pistole, due bombe artigianali e droga in casa: arrestato 57enne

Quattro pistole, due bombe artigianali e droga nascosti in casa. È quanto hanno trovato i carabinieri del Gruppo di Castello di Cisterna durante una perquisizione nell’abitazione di un 57enne di Acerra, poi arrestato e trasferito in carcere.

Quattro pistole e 41 cartucce

I militari hanno sequestrato due pistole calibro 38 Special, una delle quali con matricola punzonata, una calibro 9×21 e una Beretta calibro 7.65 dotata di puntatore laser. Le armi avevano cartucce nei serbatoi: complessivamente ne sono state trovate 41.

Nell’abitazione c’erano anche due bombe artigianali del peso di circa un chilo ciascuna, affidate agli artificieri del Comando provinciale dei carabinieri di Napoli per la messa in sicurezza e la successiva distruzione.

Crack e hashish già divisi in dosi

Durante la perquisizione sono stati sequestrati anche 35 grammi di crack e 113 grammi di hashish, già suddivisi in dosi. Il 57enne è stato portato in carcere.

Le pistole saranno sottoposte ad accertamenti balistici e dattiloscopici per verificarne la provenienza e accertare se siano state utilizzate in episodi criminali.