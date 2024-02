Questa mattina si terranno i funerali di Domenico Fatigati, 52 anni, l’operaio deceduto lo scorso giovedì in un grave incidente sul lavoro presso lo stabilimento Stellantis di Pratola Serra, nell’avellinese. La chiesa Sant’Alfonso di Acerra sarà il luogo dove si svolgerà la cerimonia funebre.

Acerra: oggi i funerali di Domenico Fatigati, l’operaio morto in un incidente sul lavoro

Il corteo funebre partirà dalla stessa chiesa San Pietro, dove è stata aperta una camera ardente, per raggiungere la chiesa di Sant’Alfonso per l’ultimo saluto a Domenico. Per il giorno dei funerali il sindaco Tito d’Errico ha annunciato il lutto cittadino, con le bandiere degli edifici comunali abbassate a mezz’asta.

Il messaggio del sindaco

“L’amministrazione comunale ha deciso di dichiarare il lutto cittadino per lunedì 26 febbraio, come segno di partecipazione alla famiglia e alla comunità per la tragica perdita di Domenico Fatigati, cittadino di Acerra. Questa proclamazione vuole esprimere il profondo cordoglio dell’intera comunità per l’accaduto. Le bandiere su tutti gli edifici comunali saranno abbassate a mezz’asta per l’intera giornata. Le manifestazioni pubbliche organizzate dall’amministrazione sono state sospese e si invita a osservare un momento di silenzio in tutte le scuole e ad abbassare le serrande dei negozi durante i funerali”, ha scritto il primo cittadino sui social media.