Ancora una morte sul lavoro. Questa volta allo stabilimento Stellantis di Pratola Serra, in provincia di Avellino. A perdere la vita un 52enne di Acerra, Domenico Fatigati.

Schiacciato da un macchinario alla Stellantis, muore operaio di Acerra

In base alle prime ricostruzioni, il 52enne stava svolgendo un’attività di manutenzione su un macchinario, appartenente ad una ditta esterna di Foggia, quando sarebbe rimasto schiacciato.

La tragedia si è consumata poco prima delle 8 Il decesso è sopraggiunto mentre era in corso da parte dei sanitari il tentativo di estrarlo. Sul posto carabinieri di Pratola Serra, a cui spetta il compito di effettuare i rilievi.

Le indagini

Oltre ai militari dell’Arma sono presenti sul posto anche i funzionari dell’Ispettorato del Lavoro e dell’Asl. Occorrerà accertare se la tragedia sia stata causata da un malore o se ci sia stato un guasto del macchinario nel reparto basamento motore.

Il sindacato metalmeccanico (Fim-Fiom e Uiilm) ha immediatamente proclamato lo sciopero generale a partire dalle 10,30 per tutta la giornata. “Non si può morire di lavoro”, si legge in una nota diramata dai rappresentanti delle tute blu.