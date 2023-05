Acerra. Un ragazzo di 17 anni è stato investito durante i festeggiamenti per lo scudetto del Napoli. Mentre i tifosi erano intenti a fare festa in via Castaldo, un passante ha notato l’adolescente a terra dolorante.

Acerra, investe con scooter 17enne e scappa durante festa per lo scudetto

Come anticipa Il Mattino, il giovane era in strada a festeggiare la vittoria della squadra azzurra quando è stato investito da un mezzo a due ruote che poi si è dato alla fuga.

Sul posto sono intervenuti i poliziotti che, durante i rilievi, hanno trovato pezzi di un Piaggio sparsi sul marciapiede. Subito sono state avviate le indagini al fine di ricostruire l’accaduto e identificare il responsabile. Il ferito, invece, è stato accompagnato al pronto soccorso della clinica Villa dei Fiori. Al momento non si conoscono le sue condizioni.

Auto fuori controllo investe 4 persone a Casoria

A Casoria, invece, un’auto fuori controllo ha investito quattro persone mentre passeggiavano su un marciapiede. E’ successo in via Pio XII, all’esterno della locale caserma dei carabinieri.

L’uomo alla guida ha abbandonato l’automobile ed è fuggito a piedi, facendo temporaneamente perdere le sue tracce: i carabinieri di Casoria lo hanno poi rintracciato e lo hanno denunciato alla competente Autorità Giudiziaria; la vettura, regolarmente assicurata, è stata invece sequestrata.

Per quanto riguarda le quattro persone investite – tutte di età compresa tra i 20 e i 31 anni – sono state soccorse e trasportate agli ospedali Cardarelli di Napoli, San Giovanni di Dio di Frattamaggiore e Villa dei Fiori di Acerra: tutti hanno riportato ferite lievi e sono stati dimessi, fatta eccezione per una ragazza di 20 anni, ancora ricoverata all’ospedale di Frattamaggiore in codice rosso. La giovane è considerata in pericolo di vita a causa di un trauma cranico con conseguente emorragia cerebrale.