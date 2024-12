Sono di Acerra le vittime dell’incidente avvenuto a San Severo, in provincia di Foggia, il 16 dicembre scorso. A perdere la vita mamma e figlia. Si chiamavano Rosaria Sgherzi, 49 anni, ed Anna Accardi, 75.

Acerra in lutto, Rosaria e Anna muoiono nell’impatto con una Fiat 500 X: oggi i funerali

L’impatto è avvenuto all’incrocio ‘San Matteo’ della Statale 272 in agro di San Severo. Le due vittime, insieme a una ragazza, viaggiavano su una Fiat Panda quando, in circostanze da chiarire, si sono scontrate con una Fiat 500X guidata da un 36enne, rimasto ferito ma non in gravi condizioni. Nell’impatto, purtroppo, Rosaria è deceduta sul colpo, mentre la madre è spirata dopo l’arrivo in ospedale.

I funerali delle vittime si svolgeranno oggi 20 dicembre presso la chiesa Maria Santissima Annunziata di Acerra. La salma della donna che guidava la Fiat Panda, ossia Rosaria Sgherzi, verrà tumulata a Rodi Garganico, dove viveva e che adorava. Resta tuttora ricoverata la 23enne ferita che viaggiava con Rosaria ed Anna. Sotto choc la comunità di Acerra, dove entrambe erano molto conosciute.