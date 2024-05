Due furti in due diversi istituti di credito messi a segno tra Marigliano e Sant’Anastasia. Non si esclude che ad agire sia stata la stessa banda. Il primo a Marigliano in Corso Umberto I 428 e il secondo a Sant’Anastasia in via Madonna dell’Arco 112.

Due furti in banca tra Marigliano e Sant’Anastasia: caccia alla banda

I ladri hanno agito in entrambi i casi di notte, rompendo le vetrine degli istituti bancari. A Marigliano, i malviventi sono riusciti a rubare una cassaforte roller cash, mentre a Sant’Anastasia il tentativo di furto della cassaforte è fallito.

I Carabinieri della Sezione Rilievi del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna sono intervenuti sul posto per effettuare i rilievi necessari e ricostruire la dinamica dei fatti. I danni non sono stati ancora quantificati.

Le indagini

Ad avviare le indagini sono gli uomini delle locali stazioni dei Carabinieri e al Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna. I militari stanno visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza e acquisendo le testimonianze dei passanti e dei residenti per risalire all’identità dei responsabili.