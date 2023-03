Attimi di paura ad Acerra. I poliziotti del commissariato locale sono intervenuti in via Tasso per la segnalazione in una bombola di gas in fiamme in strada.

Acerra, bombola di gas esplode in strada: era stata lanciata da un palazzo

Gli agenti, dopo aver circoscritto l’area e dopo aver allertato personale dei Vigili del Fuoco, hanno rapidamente fatto allontanare i numerosi passanti e contattato i proprietari di alcune auto in sosta per farle spostare. Dopo pochi minuti la bombola di gas è esplosa ferendo, in maniera non grave, due poliziotti che stavano presidiando la zona.

Dalle indagini è emerso che la bombola era stata scagliata fuori dal balcone di uno stabile da un ragazzo di 27 anni che, alla vista delle fiamme e preso dal panico, l’aveva lanciata in strada. Il giovane è stato identificato e denunciato per “getto pericoloso di cose”.