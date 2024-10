Il piccolo Maui è tornato tra le braccia della sua padroncina dopo giorni di angoscia. Il cagnolino rubato durante un furto in casa da ieri sera si trova di nuovo sulle gambe di Miriam, la bimba disabile che aveva lanciato, insieme al papà Rosario, un appello ai ladri a lasciare libero lo spitz portato via durante il raid criminale. A restituirlo sarebbero stati gli stessi malviventi.

Acerra, ritrovato Maui: il cane rubato alla bambina disabile

La notizia sta circolando in queste ore. Dopo i video-messaggi apparsi sui social, il papà ieri sera avrebbe ricevuto una telefonata con cui uno sconosciuto – presumibilmente uno dei ladri – gli spiegava di aver lasciato il cane all’ingresso del cancello della sua abitazione. Su Facebook, in queste ore, sta circolando con insistenza una foto che ritrae Miriam in compagnia del suo fedele amico a quattro zampe.

Il furto risale al 28 settembre, quando i ladri avevano approfittato di qualche ora di assenza della famiglia per penetrare nell’appartamento e svaligiarlo, portando via, oltre a monili e oggetti di valore, il bene più prezioso: il piccolo Maui, uno spitz rasato che rappresenta per Miriam, affetta da una malattia genetica e costretta a vivere sulla sedia a rotelle, “tutto il suo mondo”. Da oggi, per fortuna, quel mondo si è “ricomposto”.