Accolto il ricorso, Giugliano-Trapani si gioca a porte aperte

Ieri, dopo la decisione del Prefetto di Napoli, una delegazione di tifosi e rappresentanti del Giugliano Calcio aveva incontrato esponenti dell’amministrazione comunale e della polizia municipale presso il locale comando. Dal confronto è emerso un accordo: la disponibilità di otto agenti per presidiare lo stadio durante la partita. A confermarlo in una nota è lo stesso comandante De Simone, che per domani ha messo a disposizione 8 unità, specificando però che si tratta di una soluzione temporanea, “in attesa della definitiva risoluzione della questione pendente prima della prossima partita in casa prevista per il giorno 16 novembre”. La decisione ufficiale adesso è arrivata con il Match tra Giugliano e Trapani che si terrà regolarmente allo Stadio De Cristofaro alle ore 15 con il regolare accesso dei tifosi gialloblù.

Il comunicato del club, si gioca a porte aperte

Il Giugliano Calcio 1928 rende noto che la gara Giugliano – Trapani si disputerà regolarmente a porte aperte, alla presenza del pubblico, e che a breve con apposito comunicato verranno rese note tutte le indicazioni per la messa in vendita dei biglietti.

La Società coglie l’occasione per ringraziare l’avv. Francesco Cristiano che ha curato il ricorso dinanzi al TAR Campania, il Comando di Polizia Municipale di Giugliano in Campania e tutte le Autorità e Istituzioni che si sono prodigate per il raggiungimento di questo risultato.