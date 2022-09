Polla. Un litigio tra padre e figlio ha rischiato di trasformarsi in tragedia. E’ accaduto ieri pomeriggio, 1 settembre, a Polla, in provincia di Salerno, dove un uomo di 30 anni ha accoltellato ripetutamente il padre con il quale aveva avuto un’accesa discussione.

Accoltella il padre durante una lite: arrestato 30enne

La vittima è stata trasportata all’ospedale “Luigi Curto”, dove è attualmente ricoverata. L’uomo non è in pericolo di vita. Stando ad una prima ricostruzione, tra padre e figlio è scoppiata una lite – per futili motivi – all’interno dell’abitazione dove vive la famiglia. Il figlio ha afferrato un coltello e ha ferito il genitore. Sono stati i vicini a fermare il giovane, poi aiutati dai carabinieri, che sono prontamente intervenuti sul posto. Il 30enne è stato arrestato e dovrà rispondere di tentato omicidio. Oltre i militari dell’Arma, sono sopraggiunti anche una pattuglia della polizia strada e gli agenti della municipale. Accorsi sul luogo del ferimento anche i sanitari del 118 che hanno accompagnato la vittima al nosocomio pollese.

19enne accoltella fratellastro

Un’altra lite in famiglia si è verificata pochi giorni fa a Ercolano, in provincia di Napoli. Qui un 19enne ha accoltellato il fratellastro, un uomo di 43 anni. Dopo aver ricevuto una segnalazione di una persona ferita, gli agenti della Polizia di Stato si sono precipitati in via Gabriele D’Annunzio. A terra, in una pozza di sangue, il 43enne che poco prima era stato ferito alla gamba dal giovane con un’arma da taglio.

I poliziotti si sono messi sulle tracce dell’aggressore e, poco dopo, hanno rintracciato il 19enne. Agli agenti ha raccontato di aver accoltellato fratellastro a causa delle continue richieste di denaro avanzate alla loro madre. Entrambi gli uomini sono stati denunciati.