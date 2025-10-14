Sigilli alla scuola calcio del calciatore Ciro Immobile, la “Immobile Accademie – Centro Sportivo Parlati”, inaugurata pochi mesi fa a Torre del Greco. In queste ore Carabinieri e Polizia Municipale stanno procedendo con il sequestro della struttura sportiva, come disposto dal gip del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura oplontina.

Abusivismo edilizio, sequestra la scuola calcio di Ciro Immobile a Torre del Greco

Si tratta di un procedimento nei confronti di 6 soggetti, indiziati, in concorso tra loro, dei reati di edificazione di opere edilizie in assenza di titolo edilizio e paesaggistico in area soggetta vincoli ambientali e di gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi.

Tra gli indagati figurano alcuni familiari dell’attaccante ex Lazio, nato a Torre Annunziata. Il provvedimento – si legge in una nota del procuratore Nunzio Fragliasso – trae origine da un’indagine avviata lo scorso aprile a seguito di un sopralluogo finalizzato a verificare lo stato dei luoghi, che avrebbe consentito agli investigatori di verificare che gli indagati, intervenendo su un’area già oggetto di pregressi interventi edilizi abusivi non condonati, avrebbero realizzato ulteriori interventi di nuova costruzione, in assenza di titolo idoneo, comportanti un’imponente e radicale trasformazione delle aree.

Inoltre, per alcune particelle catastali gli indagati avrebbero proceduto ad un cambio di destinazione urbanistica da area bosco alto (in P.R.G. Zona A2 fascia pedemontana) ad area parcheggio tramite sbancamento e riporto di terreno nonché mediante lo spandimento di uno strato di fresato d’asfalto (conglomerato bituminoso di recupero derivante dalla fresatura degli strati del rivestimento stradale), che integra per gli inquirenti un’attività di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi.