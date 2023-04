“Il Neo…Lab 2023, la neonatologia in Campania a misura di neonato”. Questo il tema del convegno che si è tenuto a Pozzuoli organizzato dai pediatri dell’Asl Na2 e dell’ospedale San Giuliano di Giugliano.

A Pozzuoli “Il Neo…Lab 2023”: convengo sulla neonatologia in Campania

“Il filo conduttore di questa edizione – fanno sapere i medici – resta quello di affrontare le tematiche che da sempre accompagnano la nostra professione in termini di implementazione diagnostica, terapeutica e di gestione e di rafforzare altresì la coesione in rete delle diverse neonatologie in Campania. Nostro ulteriore scopo è di porre attenzione su tematiche specialistiche in ambito neonatologico”.

Insomma temi importanti per i medici che si dedicano ai neonati che trovano da sempre ottima accoglienza nei reparti ospedalieri napoletani.

I presidenti Angela Griffo e Luigi Orfeo e i tre responsabili scientifici Francesco Camerlingo, Mariagrazia Iuorio e Pasquale Laudiero, hanno suddiviso l’incontro in diverse tematiche come l’infettivologia neonatale, le emergenze e le urgenze mediche e chirurgiche, l’ecografia neonatale e l’outcome respitatorio. All’incontro hanno partecipato decine di addetti ai lavori, tra medici e infermieri, interessati agli importanti temi di discussione.

(Comunicato stampa)