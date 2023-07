Nasce a Giugliano in Campania alla Via Aniello Palumbo n. 10 la sede dell’Istituto

Nazionale Italiano Amministratori e Revisori Condominiali ( I.N.I.A.R.C. )

La Sede sarà il riferimento di tutta l’area Napoli Nord , Benevento e Provincia ed la

prima realtà che intende colmare i vuoti atavici nella considerazione dei Condomini

considerati ricchezza immobiliare ma che in realtà rappresentano una povertà

economica.

L’ I.N.I.A.R.C nasce per volontà della Rag. Iodice Lucia da 25 anni nel settore di

Amministratore di Condominio, Rag. Andrea Pianese esperto nella formazione in

particolar modo nel settore Immobiliare e Dott. Commercialista Raffaele Basile.

La finalità dell’ I.N.I.A.R.C è quella di organizzare i corsi professionali di formazione ed

aggiornamento degli Amministratori di Condominio, corsi specializzazione per tutti gli

operatori del settore immobiliare, promozione di progetti di gruppi di acquisto

condominiali, bacheche lavoro, gruppi energetici e tutto quant’altro possa fare

aggregazione professionale e sociale, nonchè ottimizzazione e rivalutazione patrimonio

immobiliare, transizione ecologica e corsi informativi ai Condomini

L’Associazione opererà in accordo con i vari ordini professionali e associazioni di

categoria.

Rag. Iodice Lucia

Rag. Andrea Pianese

Dott. Raffaele Basile

COMUNICATO STAMPA