Camminare per le vie di Giugliano molto difficile. Alla luce di incidenti di diversa entità in queste anguste vie, ci si interroga di come sia possibile che sia pericoloso anche passeggiare.

Oltre stradine sopratutto del centro non hanno un marciapiede così si è costretti a camminare attaccati al muro facendo attenzione alle auto che passano e anche al manto stradale non sempre comodo per il passeggio. Passa un’auto e il pedone è costretto a farsi da parte.

Via Cacciapuoti, Vico Giuglianiello, vico Montone, Via Giulia sono solo alcune strade anguste in cui camminare è potenzialmente pericoloso. Qui, ad esempio, siamo in via Licoda dove diversi anni fa furono installati dei paletti per delimitare la carreggiata e il tratto pedonale, dopo che un anziano venne investito. Come vedete vi è anche un cartello stradale che indica come quel pezzo di strada sia esclusivamente pedonale. Peccato, però che è lo stesso segnale stradale a dar fastidio al passaggio pedonale. Un genitore con un carrozzino, un disabile, due fidanzati per mano, una persona con la spesa, è comunque costretta a camminare per strada facendo attenzione al transito delle auto. Sono diverse le stradine e le viuzze in cui i pedoni e le auto si alternano nel passaggio, ma questa situazione, come abbiamo visto, può essere anche molto pericolosa.