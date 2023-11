Apre a Giugliano lo sportello ANIEF Sindacato dedicato alla tutela e all’assistenza del personale scolastico. Il progetto nasce in seno al Caf e Patronato Unsic.

Assistenza e tutela, quindi, servizio in più per tutto il personale scolastico e per tutti coloro che si apprestano a questo mondo.

La sigla sindacale sceglie Giugliano e il Caf e Patronato Unsic, come faro dell’area nord. Lo sportello, infatti, abbraccia la vasta platea di tutta l’area giuglianese.