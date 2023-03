GIUGLIANO. Apre a Giugliano un nuovo Centro per le famiglie. Il 23 marzo alle ore 10 si terrà l’inaugurazione di quello che sarà un nuovo punto di riferimento per le famiglie, sopratutto quelle in difficoltà. L’evento sarà nella ex chiesa delle concezioniste a Giugliano. Nei prossimi giorni saranno comunicati i dettagli dell’evento, la struttura e tutti i servizi dedicati.

Nuovo centro per le famiglie a Giugliano

Intanto ogni cittadino potrà proporre il nome che ritiene più idoneo per il centro famiglia e l’amministrazione sceglierà quello più idoneo con la partecipazione appunto della cittadinanza. E’ possibile fornire la propria proposta attraverso questo link.

Un modo per coinvolgere la cittadinanza nella scelta del nome del nuovo centro a disposizione dei giuglianesi.