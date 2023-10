Nona giornata nel girone C di Serie C in un campionato apparso finora molto equilibrato con molte squadre pronte a darsi battaglia. Juve Stabia che guida la classifica e Foggia, Latina e Benevento che inseguono.

Turno che parte stasera alle 20:45 con due partite Il Picerno che ospita il Messina dopo il pareggio con il Benevento e Francavilla in cerca di riscatto dopo la disfatta casalinga con il Sorrento. Cerignola che ospita il Latina in una partita molto interessante

Giugliano che ospita il Potenza casa con l’obbligo di fare punti e smuovere la propria classifica dopo il K.o. di Messina. Doppio derby campano alle porte Con Sorrento-Benevento e al Liguori la Turris che dopo il periodo negativo ospita la capolista Juve stabia alla ricerca dell’allungo sulle inseguitrici Foggia, Latina e Benevento. Casertana in trasferta a Brindisi e Avellino impegnato con il fanalino di coda Monterosi Tuscia per restare nelle zone alte della classifica dopo la vittoria di lunedì nel derby con la Casertana. Completano il turno Crotone-Foggia e Catania-Taranto