Tanta popolarità. Ma a un prezzo: la tifosa del Bari, Coyote Cutee, che ha mostrato il fondoschiena allo stadio con tanto di foto virale sui social, ora rischia una multa salatissima per “atti osceni in luogo pubblico”. A indagare su di lei è la Questura.

Bari, tifosa del Bari nei guai dopo aver mostrato il fondoschiena: maxi multa in arrivo

Lo scatto che la immortala seminuda sugli spalti del San Nicola aveva fatto il giro del web. Modella di OnlyFans, 21 anni, studentessa laureanda in Comunicazione digitale all’Università di Urbino, Coyote Cutee ha rivelato candidamente di guadagnare grazie alla piattaforma di contenuti erotici anche 4mila/5mila euro al mese. Introiti ottenuti grazie alle sue forme e alla disponibilità a offrire contenuti hot ai suoi abbonati.

Per attirare nuovi clienti, Coyote Cutee usa anche un profilo Instagram con decine di migliaia di followers dove pubblica foto come quella che la mostra allo stadio. Una cartina di tornasole che ha amplificato la sua popolarità, al punto da far parlare di sé anche testate nazionali. Pubblicità gratuita, che però non è sfuggita alle forze dell’ordine. La Questura di Bari ora sta infatti acquisendo dati e informazioni sulla 21enne, che potrebbe essere denunciata per atti osceni in luogo pubblico e atti contrari alla pubblica decenza. In caso la sua infrazione venga accertata da un tribunale, spiega il Corriere dello Sport, rischia una sanzione amministrativa da migliaia di euro.

Le dichiarazioni

“Da donna mi sento libera di mostrare il mio corpo come e quando voglio, non mi sento di sminuire nessuno nel farlo, è una mia scelta consapevole di donna”, aveva spiegato la modella di 21 anni in un’intervista rilasciata a BariViva. Dichiarazioni che, rimbalzate sui social, hanno suscitato scalpore, dividendo il popolo del web tra chi approva lo sfruttamento dell’immagine del proprio corpo anche a fini economici e chi invece la considera una forma di prostituzione virtuale.