Archiviato il quarto turno in serie C, il Giugliano va Ko a Cerignola che vola in vetta alla classifica. Il Benevento passa ad Altamura, due pareggi nei due derby campani tra Cavese e Avellino e Casertana e Turris, Sorrento ko a Potenza. Poche le reti messe a segno con ben 5 gare senza gol.

I risultati del 4° turno

Il Giugliano si illude con Njambe ma cade nella ripresa 3-1 con l’Audace Cerignola che vola in vetta alla classifica. Vittoria esterna del Benevento corsaro ad Altamura, decidono Berra e Lanini nel finale. È già crisi per Avellino e Casertana che non vanno oltre i pari nei derby con Cavese e Turris e rimandano ancora il loro primo successo stagionale. Pareggio senza reti tra Catania e Picerno. Successo casalingo del Crotone che con una rete per tempo batte il Messina allo Scida. Sorrento ko a Potenza 1-0. Altri pareggio a reti bianche tra Monopoli e Juve Next Gen e tra Taranto e Trapani. Nel posticipo altro pareggio senza gol tra Latina e Foggia.

Risultati e classifica del girone C

Foggia-Latina 0-0

Altamura-Benevento 0-2

Cavese-Avellino 0-0

Casertana-Turris 1-1

Catania-Picerno 0-0

Crotone-Messina 2-0

Monopoli-Juve Next Gen 0-0

Potenza-Sorrento 1-0

Taranto-Trapani 0-0

Classifica

Audace Cerignola 10

Benevento 9

Picerno 8

Catania 8

Potenza 7

Sorrento 7

Monopoli 7

Crotone 6

Foggia 5

Cavese 5

Giugliano 5

Trapani 5

Juve Next Gen 4

Messina 4

Turris 4

Casertana 3

Latina 3

Avellino 3

Taranto 2

Altamura 0