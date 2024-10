Area Nord e area Flegrea sulla guida del Gambero Rosso “Bar d’Italia” 2025, grazie a eccellenze che insistono sul territorio.

Chalet del Centro, Giugliano

A essere annoverata per la nona volta sulla prestigiosa guida Lo Chalet del Centro di Giugliano. Da sempre, l’attività nata nel 2016 con l’intento di ridare luce alla storica Piazza Gramsci della città, è stata inserita nel Gambero Rosso come eccellenza del territorio.

Con un giudizio di due tazzine e due chicchi, Lo Chalet allo Chalet viene riconosciuto l’ambiente di grande consapevolezza, ben curato e con offerta versatile per ogni momento della giornata. Si legge infatti nella valutazione: “Colazioni scandite da espressi ben fatti vellutati cappuccini. Ampio e in sintonia con le stagioni il menù di pranzo e cena. Per l’aperitivo buoni cocktail, calici di vini, taglieri e stuzzichini.” Nel corso degli anni il locale è riuscito a dar vita alla Piazza su cui insiste e la città riconosce nello Chalet del Centro, un vero e proprio punto di riferimento non solo Eno-gastronomico, ma anche d’intrattenimento.

Caffè Costanzo Specialty Cofee, Frattaminore

Spostandoci Frattaminore, nella guida troviamo Caffè Costanzo Specialty Cofee, in Via Cavone. Una tazzina e tre chicchi per il bar che il Gambero Rosso definisce “faro di eccellenza in tema di caffè la microtorrefazione caffetteria”

Biagio Martinelli, Aversa

Ad Aversa, invece, Biagio Martinelli viene valutato con due tazzine e due chicchi sulla guida. Il proprietario dell’attività di via Riverso, è figlio d’arte, talentoso pasticciere e appassionato che lavora con gran cura e spirito di sperimentazione. Qualità che si ritrovano nel giudizio a lui assegnato.

Cycas Café, Miliscola

Andando in zona flegrea, Cycas Café in via Miliscola, si aggiudica tre tazzine e due chicchi nella guida. Il giudizio è chiaro: “Questo locale moderno ed elegante, con bella vista sull’ago Miseno, è da tempo uno dei luoghi più amati della movida napoletana.”

Insomma eccellenze degne di nota che rendono speciale il territorio.