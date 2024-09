Dopo l’importante vittoria con il Catania, domani sera ritorna in campo il Giugliano di Valerio Bertotto impegnato allo Zaccheria con il Foggia reduce dal pesante ko con il Benevento per 4-0. L’Allenatore gialloblù è ritornato a parlare in conferenza stampa alla vigilia della delicata trasferta con il Foggia

“Foggia squadra forte, dobbiamo essere maturi e concentrati”

Valerio Bertotto, allenatore del Giugliano, ha presentato in conferenza stampa la partita di campionato contro il Foggia: “Il Foggia è una squadra forte e con ottimi calciatori. Non sta vivendo un bel momento, posso comprendere che l’ambiente non sia contento di tutto ciò, ma in momenti di difficoltà emergono certi valori che vanno al di là dell’aspetto tecnico-tattico. Questo può essere un problema se non hai la capacità di mettere in campo le tue qualità più un qualcosa che va ad acuire le difficoltà dell’avversario. Il nostro obiettivo è arrivare con le stesse motivazioni che abbiamo sempre avuto e che ci hanno permesso di affrontare il Catania con una prestazione maiuscola. Sono tutti disponibili? Sì, sono tutti disponibili.

“Turnover? rosa mi permette di fare scelte sempre funzionali”

Turnover? La squadra sta bene, la scelta sarà in funzione della partita e della programmazione del lavoro che mi sono dato. Lavorando costantemente e avendo un livello di condizione psicofisica ottimale da parte di tutti, ho l’opportunità di gestire le forze e di fare le scelte che ritengo funzionali. La partita di Cerignola ci ha dato spunti di crescita, perché il primo tempo è stato da strabuzzare gli occhi. Da allenatore sono stato felice che la squadra abbia fatto tanto, lo sono stato meno per non aver chiuso la gara nel primo tempo, perché so che le partite possono prendere una piega diversa e così è stato. L’analisi di quei dodici minuti ci è servita per maturare la prestazione di domenica.

“Con il foggia voglio un Giugliano sul pezzo”

La Vardera e Oyewale hanno caratteristiche differenti pur ricoprendo lo stesso ruolo. Sono molto contento di entrambi. Ciuferri? Si sta allenando, è parte integrante come Masala. Stanno facendo un ottimo lavoro, devono capire che il campionato è lungo e che tutti sono titolari. Contro il Foggia voglio un Giugliano sul pezzo, concentrato, maturo e sfrontato. Njambè? Deve migliorare nella continuità di atteggiamento e di intensità all’interno della gara. Sta crescendo”.