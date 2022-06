La Campania è una delle regioni d’Italia più visitate soprattutto durante la bella stagione. Qui, infatti, si trovano alcune mete famose in tutto il mondo per la loro bellezza, per le incantevoli spiagge e il panorama mozzafiato, oltre che per una gastronomia d’eccellenza.

Inoltre, dalla Campania ci sono numerosi collegamenti che permettono di partire alla scoperta di altre mete per far si che la propria vacanza possa essere davvero indimenticabile.

Porto di Pozzuoli per visitare Ischia e Procida

Ischia e Procida sono due splendide isole che si trovano di fronte alle coste napoletane, e che possono essere raggiunte in pochissimo tempo. Ad esempio, partendo dal porto Pozzuoli imbarco dei traghetti si arriva in un’ora a Ischia e in circa 30 minuti a Procida, la più piccola delle due isole, altrettanto pittoresca.

Il porto di Pozzuoli è un punto di partenza comodo e facilmente raggiungibile perché situato a pochi chilometri a nord di Napoli e, soprattutto durante il periodo estivo, sono molte le corse che collegano la terraferma con le isole. Inoltre, prendere il traghetto da Pozzuoli è anche un’ottima soluzione per visitare questa piccola cittadina, antica colonia greca, che offre numerose attrazioni storiche come i resti della Puteoli Romana, il tempio di Serapide e l’Anfiteatro Flavio.

Castellammare per scoprire Capri e Sorrento

Un altro porto campano da dove è possibile partire alla scoperta di alcune destinazioni turistiche apprezzate in tutto il mondo è Castellammare. Da qui, infatti, ci sono tanti traghetti e aliscafi che arrivano a Capri in solo due ore. Il porto di Castellammare di Stabia è il terzo scalo per importanza dopo quelli di Salerno e Napoli, città da cui dista solo 30 km. I collegamenti da Castellammare a Capri sono attivi durante tutto l’anno con corse quotidiane ed è possibile portare con sé biciclette, attrezzature sportive e animali dietro il pagamento di un supplemento.

Capri è un’isola che offre interessanti attrazioni naturali, come i famosi Faraglioni e la Grotta Verde, incantevoli spiagge come quella di Cala Ventroso, stabilimenti attrezzati e tanti locali dove divertirsi dal tramonto in poi.

Sempre partendo da Castellamare è possibile arrivare a Sorrento con una breve traversata di 30 minuti, Questa cittadina situata nel golfo di Napoli offre acque limpide e cristalline, un’atmosfera vivace e colorata e si può gustare un’ottima pizza sul corso principale dedicato a Torquato Tasso.

Salerno, uno dei porti turistici più importanti d’Italia

Salerno è una città situata pochi chilometri a sud di Napoli e che vanta un porto turistico ritenuto tra i più importanti a livello nazionale. Infatti, fa parte delle Autostrade del mare e da qui ci sono numerosi collegamenti oltre che per altre località della Campania, anche verso le destinazioni del Mediterraneo, come la Sicilia e la Tunisia.

Salerno, inoltre, è una location davvero strategica per muoversi verso altre località vicine, come alcune “perle” della Costiera Amalfitana, quali Vietri sul Mare, Amalfi, Maiori, Minori e Positano e per visitare i Templi di Paestum e il Cilento. Inoltre, Salerno merita una visita: il porto è a pochi passi dal centro dove si possono fare passeggiate sul corso principale o sul lungomare dove si trovano anche numerosi bar e ristoranti di cucina locale.