Promuovere inclusione, uguaglianza ed equità di diritti nella società, nello sport e persino nelle aziende confiscate alla criminalità: è stato questo il filo conduttore del convegno “La Cultura della Parità di Genere”, che si è svolto al Centro commercial Jambo di Trentola Ducenta in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

25 novembre, al Jambo un convegno per promuovere la parità di genere

All’iniziativa sono intervenuti Giovanna D’Elia, HR e Culture Director di Focus Consulting; Francesca Merenda, responsabile regionale di Sport e Salute; Giuseppe Li Volti, CEO e founder di Focus Consulting; Marco Sprocati, CEO e founder di Formeta; Monica Manfredi, responsabile regionale della Rete Dafne; Angela Procida, ingegnere biomedico e campionessa mondiale e paralimpica di nuoto; e Rosy Speranza, arbitro federale di calcio. Presenti anche l’amministratore unico del Cis Meridionale, Luigi Moscato, per i saluti istituzionali, e i vertici dei Carabinieri della Compagnia di Aversa. Il Jambo, nel 2025, ha ottenuto la Certificazione per la Parità di Genere, un traguardo raggiunto grazie al supporto di Focus Consulting e Formeta. All’interno della galleria opera inoltre la Rete Dafne, con uno sportello di ascolto dedicato alle vittime di reato.

