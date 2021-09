Anche nel mese di ottobre proseguono i pagamenti in anticipo delle pensioni. Questa modalità è stata introdotta subito dopo lo scoppio della pandemia da Covid-19. Per evitare gli assembramenti ogni mese viene pubblicato un calendario per elencare gli appuntamenti per il pagamento della pensione.

Lo stato d’emergenza in Italia è stato prorogato fino a dicembre, per tanto anche per il mese di ottobre (e novembre) è stato confermato il pagamento anticipato per coloro che si recano fisicamente negli uffici postali a ritirare i contanti.

Si tratta, lo ricordiamo, del pagamento in anticipo e contingentato per coloro che le ritirano i contanti presso gli uffici postali, attraverso una programmazione dell’accesso agli sportelli nell’arco dei giorni lavorativi precedenti al mese di competenza delle prestazioni. Ecco dunque il calendario per il ritiro delle pensioni di ottobre.

Pensioni ottobre 2021: il calendario dei pagamenti (cognome e data)

Qui di seguito riportiamo il calendario deciso per questo mese anche se potrebbe subire qualche piccola variazione, poiché ancora non ufficializzato dall’INPS. Come nei mesi precedenti il pagamento avverrà in maniera scaglionata dividendo l’utenza in ordine alfabetico (per cognome).

L’elenco

Lunedì 27 settembre – Cognomi A-C

– Cognomi Martedì 28 settembre – Cognomi D-G

– Cognomi Mercoledì 29 settembre – Cognomi H-M

– Cognomi Giovedì 20 settembre – Cognomi N-R

– Cognomi Venerdì 1 ottobre – Cognomi S-Z

Ricordiamo che per il ritiro della pensione bisogna rispettare tutte le norme anticovid: rispettare il distanziamento di un metro ed essere minuti di mascherina.

Inoltre, a partire dal giorno 27 settembre 2021, i pagamenti delle pensioni di ottobre saranno disponibili anche sui conti BancoPosta, sui libretti della posta e sulle carte PostePay che possiedono un codice IBAN.

Pensione ottobre 2021 in banca, quando viene pagata?

Il pagamento in banca della pensioni di ottobre 2021 avviene sempre il primo giorno bancabile, fatta eccezione del solo mese di gennaio che avviene il secondo giorno bancabile. Per cui ecco la data di accredito: venerdì 1° ottobre 2021.

Pensioni ottobre 2021 per gli over 75

Gli over 75 anche per le pensioni di ottobre 2021 potranno usufruire del servizio a domicilio. Infatti tutti i cittadini di età pari o superiore a 75 anni, che riscuotono normalmente la pensione in contanti e non hanno già delegato altre persone, possono chiedere di ricevere gratuitamente le somme in denaro presso il loro domicilio semplicemente delegando al ritiro i Carabinieri.

Queste modalità sono state introdotte con l’obiettivo prioritario di garantire la tutela della salute dei lavoratori e dei clienti di Poste Italiane.