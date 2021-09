Il piccolo Samuele Gargiulo sarebbe morto per chiamare il papà dal balcone. Potrebbe essere questa la causa del terribile incidente avvenuto nella mattina di ieri a Napoli, in via Foria, dove ha perso la vita il bimbo di 3 anni.

Il piccolo era in casa con la mamma incinta di 8 mesi. La donna avrebbe accusato un malore dovuto alla gravidanza e Samuele si sarebbe affacciato al balcone per chiedere aiuto al papà. Probabilmente si è sporto più del dovuto cadendo nel vuoto per oltre 15 metri.

Il racconto dei testimoni

“Abbiamo sentito le urla e ci siamo precipitati in strada. Non potevamo credere ai nostri occhi, era una scena surreale sono state le urla della mamma e degli altri familiari, a farci capire che era successo qualcosa di terribile” hanno raccontato i negozianti che affacciano su marciapiede dove è precipitato il bambino.

“Ho sentito delle urla disperate e istintivamente ho attraversato la strada per capire cosa fosse accaduto” ha raccontato Francesco, il proprietario dello storico chiosco vicino agli uffici del Giudice di pace. “Non potevo credere che Samuele fosse caduto dal balcone, è un bimbo sempre sorvegliato e seguito da due genitori molto attenti” ha continuato Francesco con le lacrime agli occhi.

“Ci hanno detto che il piccolo si era arrampicato alla ringhiera del balcone, dove si trova una parete divisoria in ferro, perdendo l’equilibrio e precipitando – hanno spiegato alcuni amici di famiglia – la cosa strana è che il bimbo non usciva mai fuori al balcone, neanche per giocare“. Nessuna delle persone, riversate sul marciapiede poco dopo la caduta, ha effettivamente visto cosa sia accaduto a Samuele ma chi ha vissuto quei momenti drammatici, ha sperato fino all’ultimo che il piccolo avesse perso i sensi o che fosse tramortito.

Il giorno dopo la tragedia

Questa mattina sono stati deposti diversi fasci di fiori bianchi dove è accaduta la tragedia. L’intero quartiere è ancora sotto choc per quanto avvenuto. La mamma e il papà di Samuele sono molto conosciuta in città perché appartenenti a una famiglia di noti commercianti.

La dinamica di quanto accaduto è ancora in corso di accertamento. Il piccolo è il primo figlio della coppia che attendeva la nascita di un secondo bambino. La mamma, che è incinta di otto mesi, quando è accaduta la tragedia era in casa. Samuele è deceduto all’ospedale Pellegrini per le ferite troppo gravi riportate a seguito della violenta caduta