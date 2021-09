Sono 477 i nuovi positivi di oggi su oltre 16mila tamponi processati. A renderlo noto è l’Unità di Crisi nell’ultimo bollettino di oggi venerdì 17 settembre 2021. Dunque sono in aumento i nuovi casi e aumenta anche la curva dei contagi da Coronavirus in Campania. In percentuale, significa che è positivo il 2,88% dei test, poco più di ieri quando il tasso di positività era al 2,69%.

Sale a 7.853 il numero di vittime con i sette decessi registrati nei giorni precedenti ma comunicati solo oggi, cala il numero dei ricoveri ospedalieri: 323 ricoverati con sintomi, sette in meno di ieri, e 26 malati in terapia intensiva, due in più di ieri.

Il bollettino di oggi

Positivi del giorno: 477

Test: 16.544

Deceduti: 6 (*)

nelle ultime 48 ore; 1 deceduto in precedenza ma registrato ieri

Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656



Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**)

Posti letto di degenza occupati: 323 Posti letto di terapia intensiva occupati: 26Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**)Posti letto di degenza occupati: 323

(**) Posti letto Covid e Offerta privata.