A grande sorpresa i pagamenti del Reddito di Cittadinanza previsti per il mese di settembre sono stati anticipati di una settimana. Questa mattina, infatti, centinaia di percettori si sono trovati, sul sito dell’Inps, l’elaborazione già effettuata del pagamento di settembre. La motivazione potrebbe essere legata al fatto che a fine mese sono previsti anche i pagamenti dell’assegno unico temporaneo.

Dunque la ricarica per il mese di settembre è prevista per il giorno 20 e non più per il giorno 27, data in cui potrebbero accreditare l’assegno unico temporaneo per i figli minori. Ricordiamo che il secondo importo sarà interamente prelevabile, al contrario del Reddito di Cittadinanza.