Dopo l’ennesimo disagio che i cittadini dell’intera area nord sono costretti a subire, venerdì 10 settembre ore 18.00 Qualiano scende in piazza. Scendiamo in piazza perché stanchi di subire, stanchi di non poter vivere spensierati in una terra che ci appartiene, stanchi di dover vivere nella monnezza e respirare fumi di impianti non in regola e roghi tossici, stanchi di dover piangere persone a noi care che si ammalano e tempo qualche mese finiscono, consumate da un male incurabile che non perdona.

Ormai respirare è diventato un lusso, anche il più fondamentale dei diritti ci è stato tolto, per questo che ci ribelliamo a questo sistema, un sistema che vede un business il ciclo dei rifiuti. Insieme in piazza dimostreremo cosa può fare il coraggio.

Comunicato stampa