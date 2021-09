È di pochissimi minuti fa la notizia di una sparatoria a Tor Bella Monaca, quartiere popolare di Roma. I fatti sono accaduti poco dopo le 14 in via dell’Archeologia.

Alcuni colpi d’arma da fuoco sarebbero stati esplosi da un’auto in corsa ed hanno centrato due ragazzi. I due giovani sono stati portati d’urgenza in ospedale, uno al nosocomio di Tor Vergata, l’altro al Casilino. Le loro condizioni sono molto serie, ma non è noto se siano in pericolo di vita o meno.

Le indagini sono state affidate ai carabinieri della compagnia di Frascati, che stanno battendo la zona palmo a palmo per trovare chi ha sparato. Al vaglio le telecamere di sorveglianza presenti nella zona, per vedere se tramite le immagini si riesca a risalire agli aggressori e soprattutto al tipo di macchina usata per l’agguato.

L’agguato

Secondo quanto riporta il sito de Il Messaggero i feriti sono due ragazzi poco più che ventenni. I due giovani sono stati centrati da diversi colpi di pistola – probabilmente nove – alla spalla e all’addome partiti da un’auto in corsa e le loro condizioni sarebbero gravi.