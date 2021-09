“Se vacciniamo anche la popolazione studentesca, allora potremmo avere un anno scolastico in grande serenità. Cominciamo in presenza ma per continuare, dobbiamo essere responsabili”. Sono state queste le parole del governatore campano durante la conferenza di presentazione dei lavori in corso per l’ampliamento dell’Aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi che si è tenuta stamane a Salerno.

L’appello di De Luca

“Abbiamo fatto una riunione importante con i dirigenti scolastici qualche giorno fa. Abbiamo un elemento di grande tranquillità perché la Campania è la regione più avanzata d’Italia per la vaccinazione del personale scolastico, docente e non. Ma dobbiamo fare uno sforzo ulteriore per vaccinare gli studenti. Abbiamo ascoltato ieri l’appello appassionato del presidente della Repubblica. Come si fa a non capire che vaccinarsi tutti serve a riprenderci la vita e a tenere aperta l’economia del nostro Paese per evitare di dover chiudere tra due mesi bar, ristoranti, fabbriche, attività commerciali?».