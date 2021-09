“Oggi primo giorno di scuola di Leo“, questa la didascalia che accompagna gli scatti pubblicati ieri 2 settembre da Fedez su Instagram. Anche Chiara Ferragni ha immortalato il momento: sul suo account ha infatti pubblicato diverse foto che ritraggono il piccolo Leo in divisa; in una posa affianco alla sua mamma, che commenta in inglese il primo giorno di scuola di suo figlio.

Chiara Ferragni e Fedez, primo giorno di scuola per Leo: dove va e quanto costa la retta

Per il primogenito infatti, i Ferragnez hanno scelto la Saint Louis School di Milano, “scuola internazionale di eccellenza in Europa”, si legge sul sito. Ma quanto ammonta la retta da pagare? Secondo quanto si legge sul sito della prestigiosa scuola, l’iscrizione per il primo anno del campus bilingue è di 2.800 euro. Per la scuola d’infanzia i costi annuali sono di 11.370 euro, da pagare in due rate. Il prezzo aumenta con il passare degli anni, fino a 18.170 euro per la scuola secondaria. E la mensa? Si paga a parte, più di 1.300 euro.