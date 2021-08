Da ieri Poste Italiane ha iniziato a ricaricare la carta del Reddito di Cittadinanza. In molti, però, non hanno ancora ricevuto il bonifico mensile, cosa succede ora? Da qualche mese a questa parte tutto ciò è nella normalità. I pagamenti del reddito di cittadinanza, infatti, non vengono completati in un giorno da Poste Italiane. Qualcuno deve aspettare anche fino a fine mese.

Reddito di cittadinanza: quando arriva il pagamento di agosto 2021

Il pagamento del reddito di cittadinanza, avviene il giorno 27 del mese. Da qualche tempo, però, Poste non completa tutti gli accrediti nella stessa giornata.

Di regola, in realtà, c’è tempo fino alla fine del mese per i versamenti che procedono a flussi. Quindi, per chi non ha ricevuto il sussidio ieri, ora può solo aspettare il tuo turno.

La buona notizia è che l’Rdc alla fine arriverà.

Come controllare il saldo del reddito di cittadinanza?

• Sportello Atm di Poste o banca: inserisci la scheda, il pin e scegli di verificare il saldo

• registrandoti al sito di Poste e scegliendo dall’area personale la Carta Rdc

• Chiamando il numero verde delle Poste 800666888